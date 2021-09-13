У Львівській області чоловік палицею забив до смерті односельчанина

У Львівській області чоловік палицею забив до смерті односельчанина

Конфлікт між чоловіками завершився смертю.

50-річний мешканець одного з сіл Яворівського району Львівської області забив до смерті дерев’яною палицею по голові свого односельчанина. Тіло загиблого чоловіка на території його приватного домогосподарства виявив сусід і зателефонував до поліції.

Правоохоронці отримали виклик про подію у п'ятницю, 10 вересня. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівщини.

"На голові загиблого, 66-річного місцевого мешканця, правоохоронці виявили тілесні ушкодження, які й стали причиною смерті. Проведеними заходами правоохоронці встановили, що до скоєння вбивства причетний 50-річний односельчанин загиблого", - йдеться у повідомленні.

Ввечері 9 вересня між чоловіками виник конфлікт, під час якого гість завдав господарю кількох ударів дерев’яною палицею.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.За скоєне чоловіку загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, на Волині син палицею вбив матір.

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