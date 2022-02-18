У Львівській області чоловік обстріляв мікроавтобус, в якому було семеро людей: фото

Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.
У селі Наконечне Яворівського району Львівської області 18 лютого о 3:00 місцевий житель стріляв у мікроавтобус, в якому були люди.
Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.
До поліції звернувся 37-річний житель Тернополя. Він повідомив, що невідомий обстріляв його автобус, в якому на той момент перебувало шестеро пасажирів.
Поліція встановила, що до стрілянини причетний 20-річний житель Яворівського району, який був нетверезим. Його затримали.
Йому інкримінують ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі. Триває слідство.
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