У Львівській області чоловік обстріляв мікроавтобус, в якому було семеро людей: фото

У Львівській області чоловік обстріляв мікроавтобус, в якому було семеро людей: фото

Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.

У селі Наконечне Яворівського району Львівської області 18 лютого о 3:00 місцевий житель стріляв у мікроавтобус, в якому були люди.

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Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

До поліції звернувся 37-річний житель Тернополя. Він повідомив, що невідомий обстріляв його автобус, в якому на той момент перебувало шестеро пасажирів.

Поліція встановила, що до стрілянини причетний 20-річний житель Яворівського району, який був нетверезим. Його затримали.

ГУ Національної Львівської поліції

Йому інкримінують ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі. Триває слідство.

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