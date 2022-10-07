У Львівській області чоловік цеглиною вбив свою сестру: тіло знайшли сусіди

У селі Стрілки до поліції звернувся чоловік і повідомив, що у дворі одного з будинків лежить його мертва літня сусідка.

У селі Стрілки (Львівська область) 55-річний чоловік цеглою та дерев'яним поліном вбив свою старшу сестру. Мертву 64-річну жінку знайшли сусіди на подвір'ї біля дому.

Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомила пресслужба поліції Львівської області.

Слідчі, які приїхали на виклик, встановили, що до вбивства 64-річної жінки причетний її 55-річний брат, з яким вони проживали в одному будинку. Напередодні ввечері між ними сталася сварка. Чоловік спершу вдарив сестру цеглиною, а потім завдав удару по голові ще й дерев'яним поліном. Після цього злочинець пішов спати, а жінка померла у дворі.

Поліцейські затримали злочинця, йому оберуть запобіжний захід. За умисне вбивство чоловікові світить щонайменше 7 років в'язниці.

Нагадаємо, у Запоріжжі зловмисник вбив товариша, а потім його матір, щоб не "здала" його поліції.

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