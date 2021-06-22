У Львівській області через спеку обмежили рух вантажівок

Великогабаритному транспорту заборонено рух автомобільними дорогами державного значення, якщо температура повітря становить +28С.

На дорогах загального користування Львівщини обмежили рух великовагового транспорту. Про це сьогодні, 22 червня, повідомила патрульна поліція області.

"За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометрології на території Львівської області станом на 12 годину 35 хвилин температура повітря становить +28˚С. Відповідно, це є приводом для обмеження руху великовагового автотранспорту дорогами загального користування через високу температуру повітря", - йдеться у повідомленні.

Тож на дорогах Львівщини під час літа розпочинають діяти обмеження руху великовагового транспорту за температури повітря вище +28С. Так, з 1 червня, якщо температурні показники повітря сягають вище +28С в денну пору доби, то застосовуються обмеження та заборона руху автомобільними дорогами державного значення великовагових транспортних засобів масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

"З метою збереження дорожнього покриття, водіям великовантажних транспортних засобів пропонується при перевищенні зазначеної денної температури здійснювати відстій на зазначених стоянках до зниження температурних показників", - наголошують у поліції.

Обмеження не стосуються транспортних засобів, що перевозять небезпечні, а також ті, що швидко псуюються вантажі. Також обмеження не стосуються вантажів з живими тваринами і птицею, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Ознайомитись з місцями відстою для вантажівок можна тут.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, тиждень, 21-27 червня, в Україні буде спекотним - вдень температура повітря прогріватиметься вище 30°.

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