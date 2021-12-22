У Львівській області через ожеледицю на дорогах оголосили штормове попередження

У Львівській області через ожеледицю на дорогах оголосили штормове попередження

Водіям слід бути дуже обережними на дорогах.

Сьогодні, 22 грудня, у Львові та по території всієї області на дорогах - ожеледиця. Через такі погодні умови в регіоні оголошено штормове попередження, І рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"Стан автомобільних доріг на 06:00 год. 22 грудня: на державних та місцевих дорогах проїзд забезпечено, покриття – сухе, температура: від -5 до -20 градусів морозу, працюють (чергують) 61 (65) особа та 50 (49) одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

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