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У Львівській області через негоду понад 50 сіл і міст залишаються без світла

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У Львівській області через негоду понад 50 сіл і міст залишаються без світла

111 працівників "Львівобленерго" намагаються відновити електропостачання.

У Львівській області станом на 06:00 год. 15 грудня через несприятливі погодні умови, а саме налипання мокрого снігу, без електропостачання залишаються 54 сіл і міст. 22 населені пунки повністю знеструмлено, 32 - частково.

Про це повідомила пресслужба департаменту з питань цівільного захисту Львівської ОДА.

Для відновлення електропостачання продовжують працювати 26 аварійних бригад ПрАТ “Львівобленерго” у складі 39 одиниць техніки та 111 працівників.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка,14 грудня, негода знеструмила понад 170 населених пунктів Львівської області.

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