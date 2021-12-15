У Львівській області через негоду обмежуватимуть рух вантажівок: список майданчиків

Майданчики позначені на Google-карті.

У Львівській області через негоду введуть обмеження на рух вантажівок: для них облаштували спеціальні майданчики вздовж доріг.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції області.

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За несприятливої погоди, яка може призвести до ускладнення руху на дорогах, було вирішено ввести обмеження на рух вантажного транспорту. Перечекати негоду можна буде на спеціальних майданчиках, які нанесли на Google-карту: http://bit.ly/2WsAaZe.

До слова, обмеження руху не поширюється на транспортні засоби:

використовувані під час ліквідації стихійних явищ або надзвичайних ситуацій,

здійснюють пасажирські перевезення,

перевозять вантажі в міжнародному сполученні, швидкопсувні, антисанітарні, живі, поштові та вантажі підвищеної небезпеки.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

Як повідомлялося, у четвер, 16 грудня, у більшості регіонів України буде дощова погода, в Карпатах ітиме сніг. Вдень у західних та північних областях місцями очікується невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вночі та вранці в західних, східних, місцями північних та центральних областях туман, на заході країни на дорогах ожеледиця.

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