У Львівській області чадним газом отруїлись двоє людей: чоловік загинув, жінка у лікарні

У Львівській області чадним газом отруїлись двоє людей: чоловік загинув, жінка у лікарні

Правоохоронці з'ясовують обставини трагедії.

У четвер, 20 січня, близько 11:40 год. у с. Кнісело Львівського району Львівської області, в приватному будинку, отруїлись, ймовірно, чадним газом, двоє людей. В результаті отруєння помер чоловік, а жінку госпіталізували.

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Про це повідомили в пресслужбі департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА.

"Отруїлись, ймовірно, чадним газом, двоє осіб: чоловік 1962 року народження - смерть до приїзду швидкої допомоги, жінка 1970 року народження – у важкому стані госпіталізована до ЛШМД", - йдеться у повідмоленні.

Відомо, що будинок обладнаний газовою плитою та колонкою. Працівники газової служби відключили газопостачання до помешкання

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, схожий нещасний випадок стався 17 січня у Львові. Внаслідок отруєння чадним газоми загинув 54-річний чоловік, а 55-річна жінка потрапила до лікарні.

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