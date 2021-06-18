У Львівській області центри вакцинації змінять графік роботи: де і коли можна отримати щеплення

Зміни у графіку лише тимчасові.

У Львівській області цими вихідними тимчасово змінять графік роботи центри вакцинації. Вони працюватимуть лише у суботу, 19 червня. Про це повідомив керівник центрів вакцинації у Львівській області Андрій Сороколіт, пише "Суспільне".

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Таку зміну у графіку роботи пунктів вакцинації пояснюють втомою медиків.

"Медикам також потрібно дати відпочити. Вони і так багато днів працюють без вихідних: і в суботу, і в неділю. Тому на цих вихідних працюватимуть шість пунктів вакцинації лише у суботу, а вже наступного тижня усі пункти вакцинації працюватимуть і у суботу, і в неділю", — сказав Андрій Сороколіт.

Загалом у суботу, 19 червня, на Львівщині працюватимуть шість пунктів вакцинації в таких містах:

У Львові вакцинуватись можна в Центрі Довженка, що на проспекті Червоної Калини, від 10:00 до 15:00.

вакцинуватись можна в Центрі Довженка, що на проспекті Червоної Калини, від 10:00 до 15:00. У Дрогобичі в районному народному домі отримати щеплення можна від 9:00 до 17:00.

в районному народному домі отримати щеплення можна від 9:00 до 17:00. У Трускавці вакцинацію проводитимуть в поліклінічному відділенні КНП "Трускавецька МЛ" від 09:00 до 15:00 год.

вакцинацію проводитимуть в поліклінічному відділенні КНП "Трускавецька МЛ" від 09:00 до 15:00 год. У Стрийській школі №5 ім. В.Стасюка пункт вакцинації працюватиме від 10:00 до 16:00 год.

№5 ім. В.Стасюка пункт вакцинації працюватиме від 10:00 до 16:00 год. У Червонограді щеплення робитимуть в Центрі первинної медико-санітарної допомоги (вул. Івасюка, 8). Графік роботи: 08:30 – 15:00 год.

щеплення робитимуть в Центрі первинної медико-санітарної допомоги (вул. Івасюка, 8). Графік роботи: 08:30 – 15:00 год. У Новояворівську вакцинація відбуватиметься в палаці культури "Кристал" від 10:00 до 15:00 год.

Щеплюватимуть охочих китайською вакциною CoronaVac.

Нагадаємо, у Львівську область доставили 10 тисяч доз вакцини Pfizer. Нею щеплюватимуть представників місцевої влади, суддів, освітян, медиків та осіб з першого і другого етапів вакцинації.

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