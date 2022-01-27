У Львівській області бус на смерть збив чоловіка: фото та подробиці

У Львівській області бус на смерть збив чоловіка: фото та подробиці

Потерпілий помер на місці аварії.

У селі Волиця Яворівського району Львівської області у середу, 26 січня, о 23:10 водій мікроавтобуса на смерть збив 41-річного чоловіка.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

За даними слідства, за кермом автомобіля Renault Master був 37-річний житель Яворівського району. Він збив 41-річного жителя Яворівщини. Від отриманих травм чоловік помер на місці аварії.

У поліції відкрили провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Читайте також: