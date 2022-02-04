У Львівській області батько жорстоко вбив 22-річного сина та його 18-річного друга: чоловіка покарали

Вбивство сталось у березні 2018 року.
У Львівській області до довічного позбавлення волі засудили 48-річного чоловіка, який вбив 22-річного сина та його 18-річного друга.
Про це 4 лютого повідомили в прокуратурі Львівської області.
За даними слідства, у Стрийському районі в березні 2018 року чоловік у своєму помешканні з ножем накинувся на рідного сина та його друга. Нападник жорстоко зарізав молодиків. Причиною вбивства стало те, що під час розпиття алкоголю між чоловіком та потерпілими стався конфлікт.
У лютому 2022 року суд визнав чоловіка винним за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України. Його засудили до довічного позбавлення волі.
Нагадаємо:
- У селі Дроздні Ковельського району Волинської області 31-річний чоловік до смерті забив рідного батька.
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