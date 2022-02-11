У Львівській області автомобіль злетів у кювет: водій помер (фото)

Обставини події встановлюють поліцейські.
На автодорозі “Львів-Пустомити-Меденичі” у Львівському районі сталася смертельна ДТП. Водій не впорався з керуванням.
Про це повідомили у поліції Львівської області.
Водій автомобіля “ВАЗ-21083”, 21-річний мешканець району, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Від травм, отриманих внаслідок ДТП, водій автомобіля загинув на місці події.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, у Львівській області у напрямку "Київ-Чоп" кілька годин був ускладнений рух через аварію, що сталася на об'їзній дорозі. Одразу після зіткнення виникла пожежа. Водій мікроавтобуса виїжджав з другорядної дороги і не поступився легковику, що їхав головною. Після удару мікроавтобус злетів у кювет, а іномарка загорілася.
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