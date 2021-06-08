Переходив дорогу: в Львівській області в ДТП загинув військовий (фото)

Винуватцю ДТП загрожує до 8 років позбавлення волі.

Поблизу міста Новий Калинів у Самбірському районі Львівської області у вівторок, 8 червня, автомобіль на смерть збив військового. Чоловік від отриманих травм помер.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

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За даними поліції, водій автомобіля Volkswagen Jetta збив 49-річного чоловіка. Потерпілий від отриманих травм помер на місці ДТП.

У поліції відкрили провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю ДТП загрожує до 8 років позбавлення волі.

За даними видання lmn.in.ua, загиблим є уродженець Самбора. Чоловік військовослужбовець, служив у 12 окремій бригаді армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка, що базується у Новому Калинові. Місцеві кажуть, що покійний був зразковим сім’янином, доброю людиною.

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