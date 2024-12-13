У Львівській області атаковано 6 об’єктів енергетики: подробиці від ОВА

Через зміни у графіках відключень на Львівщині наразі без світла перебуває 481 тис. точок обліку.
Під час російських ударів 13 грудня у Львівській області було атаковано шість об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у трьох районах.
Про це перший заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик повідомив у ефірі телемарафону.
Годик розповів подробиці про наслідки російської атаки.
"Атаковано шість об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у трьох районах області. Є пошкодження, є руйнування. Зараз їхні масштаби встановлюються як надзвичайниками, так і слідчо-оперативними групами по кожному із об’єктів", – зазначив заступник голови ОВА.
На одному з шести об’єктів на цей момент триває пожежа, яку локалізовують працівники ДСНС.
Минулося без постраждалих.
Годик також повідомив, що тепер буде з графіками відключень світла на Львівщині:
"Диспетчером "Укренерго" введено графіки. Застосовано три черги. Як наслідок на даний момент 481 тисяча точок обліку поки що перебувають, відповідно до графіків, без електропостачання".
Він додав, що графіки відключень корегуватимуться в залежності від ситуації в енергосистемі.
Щодо критичної інфраструктури області, як-от школи та лікарні, то вся вона працює у штатному режимі завдяки резервному живленню. Окрім того, в регіоні працює 864 "Пункти незламності", які були розгорнуті ще після попередньої атаки по Львівщині.
За словами Годика, водночас із водою проблем у регіоні немає.
"Системи водопостачання, водовідведення забезпечені резервним живленням, зараз наше завдання як обласної регіональної влади – проконтролювати, щоб органи місцевого самоврядування своєчасно запустили всі відповідні резервні живлення. Але за попередніми розрахунками, вони мають функціонувати у стовідсотковому режимі", – розповів заступник очільника ОВА.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! Є ПОШКОДЖЕННЯ і РУЙНУВАННЯ на ЛЬВІВЩИНІ! ОДИН ІЗ ОБ’ЄКТІВ ПАЛАЄ після РАКЕТНОЇ АТАКИ
Нагадаємо, раніше очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ворог атакував об'єкти енергетики в області.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски ракет "Кинджал" у напрямку заходу України.
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