Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Львівській області заарештували майно фірми на 13 млн грн, яке належить росіянам

Дата публікації
Перегляди
971
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Львівській області заарештували майно фірми на 13 млн грн, яке належить росіянам

Фото: pixabay.com

На Львівщині заарештовано майно товариства, власниками якого є росіяни.

У Львівській області суд заарештував нежитлове приміщення площею 10 тис. м кв. вартістю понад 13 млн грн, яке належить підприємству, власниками яких є громадяни РФ.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, підприємство орендувало приміщення у Львівській області площею 10 тисяч квадратних метрів. Фірма займалася обробкою деревини.

Компанія, власниками якої є росіяни, проводила махінації з податками та не виплатила державі понад 320 тисяч гривень.

Невдовзі арештоване майно передадуть в управління Агентства з розшуку та управління активами (АРМА).

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
971
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація