У Львівській області заарештували майно фірми на 13 млн грн, яке належить росіянам

На Львівщині заарештовано майно товариства, власниками якого є росіяни.

У Львівській області суд заарештував нежитлове приміщення площею 10 тис. м кв. вартістю понад 13 млн грн, яке належить підприємству, власниками яких є громадяни РФ.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, підприємство орендувало приміщення у Львівській області площею 10 тисяч квадратних метрів. Фірма займалася обробкою деревини.

Компанія, власниками якої є росіяни, проводила махінації з податками та не виплатила державі понад 320 тисяч гривень.

Невдовзі арештоване майно передадуть в управління Агентства з розшуку та управління активами (АРМА).

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