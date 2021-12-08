У Львівській області 26-річний водій переїхав на смерть чоловіка, який лежав на дорозі

Травмований чоловік помер на місці події.

У вівторок, 7 грудня, близько 20:10 на автодорозі між селами Чуловичі та Катериничі у Львівському районі сталась смертельна ДТП. За попередніми даними, водій автомобіля "Шкода Фабія", 26-річний житель одного з сіл району, переїхав 67-річного місцевого мешканця, який лежав на дорозі.

Як повідомили у пресслужбі поліції Львівщини, від отриманих травм чоловік помер на місці події.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Водієві загрожує покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

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