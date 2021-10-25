У Львівській області 26-річний чоловік зарубав матір: фото

Чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

В одному із сіл Стрийського району Львівської області 26-річний син вбив 60-річну матір.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

За даними правоохоронців, у суботу, 23 жовтня, між жінкою та її 26-річним сином стався конфлікт. О 8:00 хлопець тричі вдарив жінку сокирою в потилицю. Від отриманих травм потерпіла померла.

О 22:00 чоловік викликав поліцію та повідомив про те, що повернувся додому та знайшов свою матір мертвою. Правоохоронці встановили, що до вбивства жінки причетний її син. Молодика затримали. Йому інкримінують ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, в Львівській області 34-річний чоловік під час конфлікту задушив свою знайому. Після цього він роздягнув жінку, тіло викинув у водойму, а одяг спалив.

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