У Львівській області 22-річний молодик зарубав сокирою гостя з Мукачева: фото

Мешканець Верхнього Синьовидного розсік голову жителю Мукачева.

В ніч проти 26 вересня 22-річний молодик зарубав 42-річного мешканця міста Мукачево. Тіло загиблого з ознаками насильницької смерті виявили в одному з будинків у селищі Верхнє Синьовидне Стрийського району, що на Львівщині.

Про це повідомили у персслужбі поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили особу загиблого - 42-річного жителя міста Мукачево Закарпатської області. За висновком медиків, причиною смерті чоловіка стали травми голови.

Також поліцейські встановили, що смертельної травми загиблому завдав 22-річний місцевий мешканець.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

Разом із загиблим він у той день був в гостях у іншого жителя села. В ніч з 25 на 26 вересня між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший з гостей завдав старшому удару сокирою по голові, від чого той помер.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його. Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За вчинене затриманому загрожує – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області під час полювання мисливець застрелив свого товариша.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання