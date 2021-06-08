У Львівській області 17-річний байкер збив однолітка і врізався в інший мотоцикл

Юному мотоциклістові загрожує три роки обмеження волі

У Львівській області 17-річний хлопець не впорався з керуванням свого мотицикла та наїхав на однолітка. Після цього юнак зіткнувся з іншим мотоциклом, припаркованим на узбіччі.

Про це інформує поліція Львівської області.

Обидва хлопці отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють обставини події. Максимальне покарання, яке загрожує юному мотоциклістові — три роки обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, що у Львівській області у ДТП загинули хлопці віком 16 та 20 років.

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