У Львівській області 17-річний байкер збив однолітка і врізався в інший мотоцикл

Юному мотоциклістові загрожує три роки обмеження волі
У Львівській області 17-річний хлопець не впорався з керуванням свого мотицикла та наїхав на однолітка. Після цього юнак зіткнувся з іншим мотоциклом, припаркованим на узбіччі.
Про це інформує поліція Львівської області.
Обидва хлопці отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували до лікарні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють обставини події. Максимальне покарання, яке загрожує юному мотоциклістові — три роки обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Нагадаємо, що у Львівській області у ДТП загинули хлопці віком 16 та 20 років.