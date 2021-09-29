У Львівській області 16-річний хлопець злетів з мотоцикла і розбився на смерть: фото

У Львівській області 16-річний хлопець злетів з мотоцикла і розбився на смерть: фото

Попри зусилля медиків, юнак помер у лікарні.

У Львівській області на автодорозі між селами Затемне та Погорільці Львівського району сталась смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинув 16-річний водій мотоцикла.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, ДТП сталася близько 21:00. 16-річний житель одного з сіл Львівщини не впорався з керуванням мотоциклом Suzuki, впав на проїзну частину та, попри зусилля лікарів, від отриманих травм помер у лікарні.

У поліції зазначили, що за минулу добу, 28 вересня, на Львівщині сталося п’ять ДТП – усі за участі мотоциклістів та скутеристів.

Нагадаємо, на Волині мотоцикліст влетів в поліцейське авто, внаслідок зіткнення загинув 30-річний пасажир двоколісного транспорту.

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