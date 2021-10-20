У Львівській області 11-річний хлопчик раптово впав у кому та потрапив у реанімацію: медики розповіли подробиці

У Львівській області 11-річний хлопчик раптово впав у кому та потрапив у реанімацію: медики розповіли подробиці

Дитина перебуває у реанімації в тяжкому стані.

У селищі Славське Львівської області 11-річний хлопчик впав у мозкову кому. Його 17 жовтня гелікоптером транспортували до Львівської дитячої міської лікарні.

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Про це повідомив головний лікар Львівської дитячої міської лікарні, що на вулиці Пилипа Орлика, Дмитро Квіт, пише "Суспільне".

Станом на 20 жовтня хлопчик вийшов із коми, проте дитина все ж перебуває у реанімації в тяжкому стані.

"Клінічний діагноз поки — це є вірусний енцефаліт. Ми взяли всі посіви на вірус, поки що результатів немає", — каже Дмитро Квіт.

За словами львівського медика, енцефаліт розвивається, як ускладнення після вірусної інфекції. З'являються неврологічні розлади: дитина непритомніє, виникають судоми та висока температура. Дмитро Квіт відзначає, що у їхню лікарню щороку госпіталізують 10-12 дітей із цим захворюванням.

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