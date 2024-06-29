У Львівській області стався обвал на шахті, загинули двоє горняків: що про них відомо (фото)

Двоє шахтарів, 36 та 37 років, загинули під завалами.

На Львівщині на шахті "Відродження" у селі Межиріччя Червоноградського району 29 червня сталася надзвичайна ситуація: на глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт. Під завалами загинули двоє шахтарів.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"На жаль, інформація про шахтарів, які опинилися під завалами породи на шахті "Відродження" у Червоноградському районі, підтвердилася. На жаль, врятувати чоловіків не вдалося.

Двоє загиблих шахтарів / Фото: Максим Козицький / Facebook

Андрій Кончук, 37 років. На шахті "Відродження" працював майже три роки, до того – на шахті "Великомостівська".

Володимир Макогін, 36 років. На шахті "Відродження" працював шість років.

Вічна памʼять. Щирі співчуття рідним", – написав Козицький.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що на Львівщині стався обвал на шахті, під завалами опинилися люди.

Замість чоловіків пів тисячі жінок на Дніпропетровщині почали працювати в шахтах

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