У Львівській області струмом вбило водія, який в'їхав в електроопору

Загиблим виявився місцевий мешканець.
У четвер, 10 червня, на автодорозі у селі Розгірче Стрийського району Львівської області водій вантажівки не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і врізався в електроопору. ДТП сталась близько 14:00.
В результаті зіткнення обірвався електричний дріт, який був під напругою, і впав на металеву огорожу. Після зіткнення водій вийшов із свого автомобіля та руками взявся за металеву огорожу, яка була під напругою, внаслідок чого і загинув, повідомляє ZAXID.NET.
Загиблим виявився 74-літній мешканець с. Розгірче.
Нагадаємо, у Львові маршрутка збила дівчину на пішоходному переході.