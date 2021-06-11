У Львівській області струмом вбило водія, який в'їхав в електроопору

Загиблим виявився місцевий мешканець.

У четвер, 10 червня, на автодорозі у селі Розгірче Стрийського району Львівської області водій вантажівки не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і врізався в електроопору. ДТП сталась близько 14:00.

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В результаті зіткнення обірвався електричний дріт, який був під напругою, і впав на металеву огорожу. Після зіткнення водій вийшов із свого автомобіля та руками взявся за металеву огорожу, яка була під напругою, внаслідок чого і загинув, повідомляє ZAXID.NET.

Загиблим виявився 74-літній мешканець с. Розгірче.

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