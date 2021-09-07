У Львівській міськраді після антитерористичних навчань зник кіт з приймальні Садового

Мер Львова звернувся до громади з проханням допомогти у пошуку Левчика.

У вівторок, 7 вересня, з приміщення Львівської міськради втік кіт Левчик, який впродовж останнього року жив у приймальній міського голови і мав титул "котячого мера".

Про зникнення кота повідомив на своїй Facebook-сторінці мер Львова Андрій Садовий, опублікувавши фото пропажі.

"Друзі, загубився наш кіт Левчик. Можливо він налякався вибуху, який пролунав сьогодні під час антитерористичних навчань у міській раді. Якщо хтось бачив, чи знає де він, телефонуйте", - написав львівський мер.

Тому, хто допоможе знайти кота, Андрій Садовий пообіцяв гарний подарунок.

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Антитерористичні навчання у Львівській міській раді, про які згадав міський голова Львова, відбулися в умовах максимально наближених до реальних: у Ратуші відбувся "вибух", евакуювали працівників та обгородили вхід стрічкою.

Кіт Левчик у приймальній міського голови Львова з'явився на початку вересня 2020 року, коли його врятували, знявши із дерева поруч із Ратушею. Оскільки власника у кота не виявилося, йому надали притулок у Львівській міській раді та створили йому сторінку в Instagram, проголосивши "котячим мером".

Нагадаємо, після виборів мера Львова Андрій Садовий заявляв, що владу в місті хочуть узурпувати його політичні опоненти.

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