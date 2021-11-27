У Львівській міській раді знайшли гранату: вона виявилась сувенірною (фото)

Муляж гранати виявили на другому поверсі Ратуші.

У Львівській міській раді в суботу, 27 листопада, знайшли предмет схожий на гранату. Через це на місці події працювали правоохоронці та вибухотехніки.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Предмет, схожий на гранату, знайшли на другому поверсі Львівської Ратуші. На місце події прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Під час огляду фахівці встановили, що граната не справжня, а сувенірна.

"Місце на 2 поверсі Ратуші, де знайдено предмет, схожий на гранату, було обстежено старшим інспектором-вибухотехніком. І виявилось, що це не бойова, а сувенірна граната – муляж, виготовлений з дерева та пофарбований у відповідні кольори", - повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Забарило.

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