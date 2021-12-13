У львівській лікарні підробляли COVID-сертифікати: фото

Один фальсифікований сертифікат коштував від 2 тис. до 4 тис. грн.

В одній із міських клінічних лікарень Львова викрили схему із виготовлення та збуту підроблених COVID-сертифікатів.

Про це сьогодні, 13 грудня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, медперсонал однієї із міських клінічних лікарень Львова організував схему продажу підроблених сертифікатів від COVID-19, підшукуючи "клієнтів" серед своїх знайомих.

"В подальшому медпрацівниця, фактично не проводячи щеплення, вносила до електронної медичної системи HELSI недостовірні відомості про проходження вакцинації. Після внесення даних в систему HELSI, сертифікат про вакцинацію автоматично формувався в мобільному застосунку "Дія", а паперовий сертифікат можна було забрати у заздалегідь узгодженому місці", - йдеться у повідомленні.

Один фальсифікований сертифікат коштував від 2 тис. до 4 тис. грн.

Правоохоронці провели обшуки вдома та на роботі фігурантів і вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, медичну документацію з записами про псевдовакцинацію, зокрема, підроблені COVІD-сертифікати.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про призначення низки експертиз та повідомлення фігурантам про підозру.

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