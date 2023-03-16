У львівській багатоповерхівці сталось моторошне вбивство

У Львові поліцейські затримали 36-річного чоловіка за підозрою у вбивстві людини. За даними правоохоронців, зловмисник вбив свого знайомого у одній з багатоповерхівок на Сихові.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

"В одному з багатоквартирних будинків на вулиці Довженка 36-річний місцевий житель під час побутового конфлікту жорстоко побив та завдав чисельних ударів гострими предметами своєму 41-річному знайомому, також мешканцю Львова, з яким вони разом розпивали спиртні напої. Унаслідок отриманих травм потерпілий помер на місці події", - зазначили у відомстві.

Поліцейські затримали його неподалік будинку, де було скоєне вбивство.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Раніше стало відомо, що у Дніпрі чоловік під час сварки з дружиною задушив її. Вбивство сталося на очах у дитини.

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