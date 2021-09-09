У Львівській області перекинулася фура з буряком і заблокувала дорогу: фото

Овочі розсипалися по трасі.

Біля села Корчин Червоноградського району, що на Львівщині, перекинулася вантажівка з буряком. Врезультаті ДТП фура заблокувала рух транспорту на цій ділянці дороги.

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Інформація про аварію з'явилась сьогодні вранці, 9 вересня, у спільноті "Підслухано в Червонограді" у соцмережі Facebook.

фото / Підслухано в Червонограді"

"Аварія за Корчином у лісі на повороті, фура з буряком перекинулася і перекрила рух", – йдеться у повідомленні.

фото / Підслухано в Червонограді"

Інформація про постраждалих наразі не повідомлялась.

Нагадаємо, біля Львова мікроавтобус зіткнувся з легковиком і перекинувся. Внаслідок ДТП постраждали четверо людей, серед них - двоє дітей.

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