У курортному Славському авто на смерть переїхало пішохода та злетіло у кювет: фото

Причини аварії встановлюються.
У курортному Славському Львівської області водій автомобіля Opel Corsa на смерть збив пішохода. Після цього транспортний засіб опинився у кюветі.
Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.
За даними слідства, за кермом автомобіля був 31-річний житель одного із сіл Львівської області. В аварії постраждав 39-річний пішохід, житель Славського. Від отриманих травм чоловік загинув на місці трагедії.
У поліції відкрили провадження за за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю ДТП загрожує до 8 років позбавлення волі.
Триває розслідування ДТП.
Нагадаємо, на автодорозі “Львів-Пустомити-Меденичі” у Львівському районі сталася смертельна ДТП. Водій не впорався з керуванням.
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