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У курортному місті на Львівщині в готелі транслювали російську пропаганду

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У курортному місті на Львівщині в готелі транслювали російську пропаганду

Фото: facebook.com/Олександр Ткаченко

У селищі Східниця Львівської області у готелі "Вілла Алеся" транслювали російську пропаганду.

У готельних номерах можна було подивитися російські пропагандистські телеканали "Росія 24", НТВ, ТНР, "РТР Планета", які офіційно заборонені на території України. 

Про це повідомляє Нацрада з питань телебачення та радіомовлення. 

Державний регулятор отримав скаргу від відвідувача готелю на ретрансляцію російської пропаганди. Працівник секретаріату представника Національної ради України у Львівській області спільно з поліцією перевірив скаргу гостя готелю. 

"Серед телеканалів, які мали змогу переглядати відвідувачі готелю, були російські НТВ і ТНТ, а також низка інших програм, не внесених до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавству України. До відома керівництва закладу було доведено інформацію, що показ російських пропагандистських телеканалів є неприпустимим, бо не лише ображає громадян країни, в якій росія веде жорстоку війну, а й порушує вимоги чинного українського законодавства", - йдеться у повідомленні. 

Після перевірки готель припинив транслювати російську пропаганду. 

Нагадаємо, Путін знову вдався до погроз Україні та заговорив про переговори

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