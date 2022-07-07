У курортному місті на Львівщині в готелі транслювали російську пропаганду

У готельних номерах можна було подивитися російські пропагандистські телеканали "Росія 24", НТВ, ТНР, "РТР Планета", які офіційно заборонені на території України.

Про це повідомляє Нацрада з питань телебачення та радіомовлення.

Державний регулятор отримав скаргу від відвідувача готелю на ретрансляцію російської пропаганди. Працівник секретаріату представника Національної ради України у Львівській області спільно з поліцією перевірив скаргу гостя готелю.

"Серед телеканалів, які мали змогу переглядати відвідувачі готелю, були російські НТВ і ТНТ, а також низка інших програм, не внесених до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавству України. До відома керівництва закладу було доведено інформацію, що показ російських пропагандистських телеканалів є неприпустимим, бо не лише ображає громадян країни, в якій росія веде жорстоку війну, а й порушує вимоги чинного українського законодавства", - йдеться у повідомленні.

Після перевірки готель припинив транслювати російську пропаганду.

Нагадаємо, Путін знову вдався до погроз Україні та заговорив про переговори.

Читайте також: