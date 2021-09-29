У Карпатах внаслідок пожежі у приватному будинку загинула жінка: фото

У Карпатах внаслідок пожежі у приватному будинку загинула жінка: фото

Потерпілу госпіталізували, але в лікарні вона померла.

У місті Сколе Львівської області сталася пожежа у приватному будинку, внаслідок якої загинула 89-річна жінка. Займання виникло у вівторок увечері, 28 вересня, на вул. Калнишевського.

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Як повідомляє пресслужба ДСНС Львівщини, повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло о 20:15.

Займання виникло в дерев'яному житловому будинку, критому шифером, розміром 10х15 м. Вогнеборці працювали у спеціальних апаратах захисту органів та зору. Внаслідок пожежі жінка 1932 року отримала опіки ІІІ ступеня.

Потерпілу у важкому стані госпіталізували в Сколівську лікарню, де, попри зусилля лікарів, вона померла.

Займання ліквідували о 21:54. До гасіння пожежі залучали 3 одиниці спецтехніки та 9 рятувальників. Вогонь знищив дах будинку, а також частково речі домашнього вжитку.

Обставини події та причину виникнення пожежі встановлюють експерти.

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