У Карпатах перекинулось авто з туристами: 5 людей постраждали

У Карпатах перекинулось авто з туристами: 5 людей постраждали

Потерпілих госпіталізували з травмами різного ступеня важкості.

У середу, 29 вересня, поблизу с. Волосянка Стрийського району Львівської області на туристичному марші гори Високий Верх авто з туристами потрапило в ДТП.

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Як повідомили у пресслужбі ДСНС України, водій, який перевозив 7 туристів, допустив перекидання авто. Внаслідок цього 5 осіб травмувались.

На допомогу потерпілим прибули шестеро рятувальників, вони і транспортували туристів з травмами різного ступеня тяжкості, і передали медикам для госпіталізації.

Нагадаємо, у Львівській області маршрутка з пасажирами перекинулась врезультаті ДТП. Четверо людей отримали травми.

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