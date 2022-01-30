У Карпатах на підйомнику застрягли дорослі та дитина: працівники ДСНС провели рятувальну операцію

Людей 30 хвилин знімали з витягу.
У Львівській області на горі Тростян 30 січня о 12:05 раптово зупинився крісельний витяг із людьми.
Про це повідомили в ДСНС у Львівській області.
У Карпатах під час відпочинку на підйомнику застрягли шестеро дорослих та одна дитина. На місце події викликали рятувальників. Працівники ДСНС за допомогою альпіністського спорядження зняли людей з підйомника.
Рятувальна операція тривала близько 30 хвилин. Ніхто з людей не постраждав. На місці події працювало 15 рятувальників та спецтехніка.
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