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У Карпатах на підйомнику застрягли дорослі та дитина: працівники ДСНС провели рятувальну операцію

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У Карпатах на підйомнику застрягли дорослі та дитина: працівники ДСНС провели рятувальну операцію

ДСНС України у Львівській області

Людей 30 хвилин знімали з витягу.

У Львівській області на горі Тростян 30 січня о 12:05 раптово зупинився крісельний витяг із людьми. 

Про це повідомили в ДСНС у Львівській області. 

У Карпатах під час відпочинку на підйомнику застрягли шестеро дорослих та одна дитина. На місце події викликали рятувальників. Працівники ДСНС за допомогою альпіністського спорядження зняли людей з підйомника. 

Рятувальна операція тривала близько 30 хвилин. Ніхто з людей не постраждав. На місці події працювало 15 рятувальників та спецтехніка. 

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