В консульство Росії у Львові кинули "коктейль Молотова"

Інцидент стався вночі.
Сьогодні, 24 грудня, в огорожу генерального консульства Російської Федерації у Львові кинули пляшку з легкозаймистою рідиною. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.
"Близько 3:00 години ночі невстановлена особа кинула пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства Російської Федерації у Львові. На місці події працювала слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) ККУ.
Зараз правоохоронці встановлюють обставини події та особу, причетну до інциденту.
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