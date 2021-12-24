В консульство Росії у Львові кинули "коктейль Молотова"

В консульство Росії у Львові кинули "коктейль Молотова"

Інцидент стався вночі.

Сьогодні, 24 грудня, в огорожу генерального консульства Російської Федерації у Львові кинули пляшку з легкозаймистою рідиною. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

"Близько 3:00 години ночі невстановлена особа кинула пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства Російської Федерації у Львові. На місці події працювала слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини події та особу, причетну до інциденту.

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