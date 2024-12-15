У ДТП на Львівщині загинули семеро людей: з'явилися нові подробиці

Сьогодні, 15 грудня, сталася масштабна аварія на автодорозі "Тернопіль - Львів - Рава-Руська". Внаслідок ДТП загинули семеро людей, ще троє травмовані.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Правоохоронці затримали 23-річного водія автомобіля BMW. За даними слідства, він виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автопоїздом DAF. Після цього тягач у некерованому стані зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Водій легковика залишив транспортний засіб та втік з місця події.

"Водія BMW поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Попередньо встановлено, що він перебуває у стані алкогольного сп'яніння, призначено експертизу. Триває досудове розслідування у рамках розпочатого кримінального провадження ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про перекваліфікацію злочину", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, про жахливу аварію стало відомо сьогодні зранку. Як попередньо встановили поліцейські, відбулося зіткнення трьох транспортних засобів - автомобіля BMW, автопоїзда DAF, мікроавтобуса Mercedes Sprinter. Від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинули семеро людей - пасажири мікроавтобуса Mercedes Sprinter.

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