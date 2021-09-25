У Червонограді померла найнижча в Україні мама: жінка мала зріст 96 см

У 2011 році вона народила дівчинку.

У Червонограді Львівської області померла найнижча мама в країні - 36-річна Марія Українець.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівниця благодійного фонду "Здійснити мрію" Уляна Флишко.

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Українець мала діагноз гіпофізарний нанізм, тобто карликовість. Вона народилася з нормальною вагою - 3 кг 600 г, але в підлітковому віці перестала рости. Згодом у жінки діагностували онкологічну хворобу і тривалий час боролася з нею. Утім, у ніч проти 25 вересня вона померла.

Марія Українець мала зріст 96 см та вагу 26 кг. У 2011 році вона народила донечку, яку назвали Веронікою. Новонароджена була вдвічі менша за свою маму. До слова, чоловік мав зріст 1,87 м. Десять років Марія Українець стала найнижчою породіллею на території країни.

Її чоловік загинув кілька років тому, пише Zaxid.net. Його побили на вулиці.

Як повідомлялося, у Вінниці 30 червня померла Ірина Химич. Вона страждала на вкрай рідкісну хворобу – прогерію – передчасне старіння. Це була єдина дитина в Україні з таким діагнозом. Дівчинці було 10 років.

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