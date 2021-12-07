У Червонограді Львівської області гірники влаштували протест і не піднялися з шахти на поверхню

Шахтарі вимагають сплатити їм заборгованість.
На Львівщині гірники першої зміни на шахті "Червоноградська", що належить держпідприємству "Львіввугілля", відмовились підійматися на поверхню. Таким чином вони влаштували протест проти зарплатного боргу.
Про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.
Як інформує "Нео радіо Червоноград", сьогодні, 7 грудня, помічник генерального директора ДП "Львіввугілля" Володимир Вовк повідомив на нараді, що гроші на виплату зарплати за листопад на рахунки казначейства досі не надходили.
Нагадаємо, за словами головного бухгалтера ДП "Львіввугілля", шахтарям у Львівській області заборгували 236 мільйонів гривень.
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