У центрі Львова зруйнувався житловий будинок посеред ночі (фото)

У Львові на проспекті Свободи, 23 посеред ночі зруйнувався триповерховий житловий будинок. У ньому перебувало 12 людей, серед них 4-річна дитина.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Львівській області.

Подія сталася близько 01:30. Відомо, що зруйнувалися три квартири: одна повністю, дві - частково. Також повністю зруйновано два нежитлові приміщення загальною площею 80 квадратних метрів.

Мешканців будинку рятувальники евакуювали перед масштабним обвалом, тому ніхто не постраждав. Станом на ранок працівники ДСНС продовжують розбирати завали.

Фото: Управління ДСНС України у Львівській області

Фото: Управління ДСНС України у Львівській області

Фото: Управління ДСНС України у Львівській області

Фото: Управління ДСНС України у Львівській області

Фото: Управління ДСНС України у Львівській області

Нагадаємо, у Львівській області у четвер, 25 серпня, сталась смертельна аварія. У ДТП потрапили три автомобілі - ВАЗ, Iveco та Opel Vivaro. В аварії загинуло двоє чоловіків.

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