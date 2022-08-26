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У центрі Львова зруйнувався житловий будинок посеред ночі (фото)

Дата публікації
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26к
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У центрі Львова зруйнувався житловий будинок посеред ночі (фото)

Фото: Управління ДСНС України у Львівській області

Дивом ніхто не постраждав.

У Львові на проспекті Свободи, 23 посеред ночі зруйнувався триповерховий житловий будинок. У ньому перебувало 12 людей, серед них 4-річна дитина

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Львівській області.

Подія сталася близько 01:30. Відомо, що зруйнувалися три квартири: одна повністю, дві - частково. Також повністю зруйновано два нежитлові приміщення загальною площею 80 квадратних метрів.

Мешканців будинку рятувальники евакуювали перед масштабним обвалом, тому ніхто не постраждав. Станом на ранок працівники ДСНС продовжують розбирати завали.

© Управління ДСНС України у Львівській області
Фото: Управління ДСНС України у Львівській області
© Управління ДСНС України у Львівській області
Фото: Управління ДСНС України у Львівській області
© Управління ДСНС України у Львівській області
Фото: Управління ДСНС України у Львівській області
© Управління ДСНС України у Львівській області
Фото: Управління ДСНС України у Львівській області
© Управління ДСНС України у Львівській області
Фото: Управління ДСНС України у Львівській області

Нагадаємо, у Львівській області у четвер, 25 серпня, сталась смертельна аварія. У ДТП потрапили три автомобілі - ВАЗ, Iveco та Opel Vivaro. В аварії загинуло двоє чоловіків. 

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