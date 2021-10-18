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У центрі Львова жінка вночі розфарбувала бордюри в яскраві кольори: тепер її шукатиме поліція

У центрі Львова жінка вночі розфарбувала бордюри в яскраві кольори: тепер її шукатиме поліція

Скриншот з відео

Комунальники перефарбують бордюри в сірий колір.

У Львові на початку вулиці Личаківської невідома жінка пофарбувала бордюри у яскраві кольори. Комунальники звернулись до правоохоронців, щоб ті оштрафували порушницю. 

Про це пише zaxid.net. 

Як зазначається, жінка працювала пізно вночі, коли на вулиці немає людей. Відео зафіксували, як вона ретельно розфарбовує бордюри в різні кольори. 

Заступниця керівника Личаківської районної адміністрації Оксана Пригода пояснила, що жінка в ніч проти 16 жовтня розфарбувала бодюр у різні кольори - білий, блакитний та ін. Личаківській районній адміністрації не вдалось встановити особу жінки, а тому вони звернулись в поліцію. Якщо жінку впізнають, з неї можуть стягнути матеріальну компенсацію, бо тепер комунальникам доведеться купити сіру фарбу і перефарбувати бордюри у колір бетону.

Нагадаємо, в Львові Палац мистецтв зняв із виставки дві картини художника Олега Сусленка через написи "Suck my d*ck і "Kiss my a*s". Там заявили, що зробили це через скарги відвідувачів. 

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