У центрі Львова жінка випадково впала в яму та благала про допомогу: фото

Жінку госпіталізували.
У центрі Львова, на вулиці Підвальній, 24, вересня жінка випадково впала в яму та не могла самостійно вибратись. На місце події викликали рятувальників.
Про це повідомили в ДСНС у Львівській області.
Інцидент стався о 12:10. Крики жінки про порятунок почули випадкові перехожі. Вони викликали рятувальників. Працівники ДСНС привезли драбину та допомогли жінці піднятись із 3-метрової ями.
Потерпіла 1944 року народження. Її госпіталізували медики для огляду.
Нагадаємо, у Львові під час вигулу собаки 34-річна жінка провалилась у каналізацію.