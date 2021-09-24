У центрі Львова жінка випадково впала в яму та благала про допомогу: фото

У центрі Львова жінка випадково впала в яму та благала про допомогу: фото

Жінку госпіталізували.

У центрі Львова, на вулиці Підвальній, 24, вересня жінка випадково впала в яму та не могла самостійно вибратись. На місце події викликали рятувальників.

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Про це повідомили в ДСНС у Львівській області.

Інцидент стався о 12:10. Крики жінки про порятунок почули випадкові перехожі. Вони викликали рятувальників. Працівники ДСНС привезли драбину та допомогли жінці піднятись із 3-метрової ями.

Потерпіла 1944 року народження. Її госпіталізували медики для огляду.

Нагадаємо, у Львові під час вигулу собаки 34-річна жінка провалилась у каналізацію.

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