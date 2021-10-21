У центрі Львова в пожежі загинув чоловік: подробиці

У центрі Львова в пожежі загинув чоловік: подробиці

Причини займання встановлюють правоохоронці.

У центрі Львова на вул. Дукарська, 3 у четвер, 21 жовтня, в пожежі загинув 77-річний чоловік.

Про це повідомили в ДСНС у Тернопільській області.

Пожежа сталась в чотириповерховому житловому будинку. Коли рятувальники прибули на місце інциденту, то побачили сильним дим. Займання вдалось локалізувати через пів години. Вогонь знищив речі на площі 10 квадратних метри.

Під час гасіння пожежі на місці події знайшли тіло власника помешкання. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються правоохоронними органами.

Нагадаємо, 21 жовтня у житловому будинку в селі Роздольне Старобільського району Луганської області під час пожежі загинули двоє людей.

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