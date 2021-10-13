У центрі Львова в парку троє чоловіків влаштували стрілянину: фото

Обставини події встановлюють слідчі.
У центрі Львова в парку ім. Івана Франка 13 жовтня троє чоловіків, які розпивали на лавці алкоголь, влаштували стрілянину. Їх затримала поліція.
Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.
Про стрілянину в парку у поліцію повідомив перехожий. На місце події прибули поліцейські. Вони затримали порушників та вилучили у них пістолет.
Особи чоловіків уже встановили. Це - 26 та 32-річні львів'яни і 34-річний мешканець Львівщини.
Обставини події встановлюють слідчі. За попередніми даними, під час стрілянини ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у передмісті Києва чоловік у камуфляжі стріляв у родину з дитиною.