У центрі Львова в парку троє чоловіків влаштували стрілянину: фото

У центрі Львова в парку троє чоловіків влаштували стрілянину: фото

Обставини події встановлюють слідчі.

У центрі Львова в парку ім. Івана Франка 13 жовтня троє чоловіків, які розпивали на лавці алкоголь, влаштували стрілянину. Їх затримала поліція.

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Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

Про стрілянину в парку у поліцію повідомив перехожий. На місце події прибули поліцейські. Вони затримали порушників та вилучили у них пістолет.

Особи чоловіків уже встановили. Це - 26 та 32-річні львів'яни і 34-річний мешканець Львівщини.

Обставини події встановлюють слідчі. За попередніми даними, під час стрілянини ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у передмісті Києва чоловік у камуфляжі стріляв у родину з дитиною.

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