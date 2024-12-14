У центрі Львова трамвай збив чоловіка: йому ампутовано кінцівки

14 грудня, у Львові, близько 17:25 на вулиці Підвальній поблизу зупинки громадського транспорту зі сторони книжкового базару сталася ДТП.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Постраждалого госпіталізували у важкому стані із ампутацією двох ніг.

Також читайте З'явилося відео моменту вибуху в Дніпрі

"Чоловік – живий, але обидві ноги сильно пошкоджені. На місце оперативно приїхала карета швидкої допомоги і забрала потерпілого у лікарню. Стан чоловіка – важкий. У лікарні також взяли аналіз крові на вміст алкоголю та наркотичних речовин", – йдеться в повідомленні.

Попередньо, на зупинці снігу не було, тому погодні умови не могли стати причиною інциденту. Деталі аварії з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, районний суд Житомира обрав запобіжний захід водію, який збив школяра на пішохідному переході. Чоловік кермував у стані алкогольного сп’яніння. 17-річного Валерія Розбицького врятувати не вдалося.

Читайте також: