У центрі Львова студент помочився на авто поліції та побив копа: як його покарали

Чоловік під час досудового слідства провину визнав.

У Львові до 17 тисяч гривень штрафу засудили студента, який у центрі міста помочився на автомобіль поліції та влаштував бійку з копом.

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду міста Львова.

За даними матеріалів суду, 9 серпня 2023 року близько 22:20 студент зі Сколівського району Львівської області на вулиці Театральній у Львові підійшов до поліцейського автомобіля та помочився на нього. Коли це помітив працівник поліції, зробив чоловіку зауваження, на яке той агресивно відреагував.

Порушник спровокував бійку з правоохоронцем, через що поліцейський отримав травми і було пошкоджено його формений одяг.

Матеріали суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Чоловік провину визнав та уклав угоду зі слідством.

Галицький районний суд міста Львова визнав студента винним за ч. 2 ст. 342 КК України. Йому присудили 17 тисяч гривень штрафу.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік майже рік уникав мобілізації через "повітряні тривоги".

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