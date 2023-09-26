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У центрі Львова студент помочився на авто поліції та побив копа: як його покарали

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У центрі Львова студент помочився на авто поліції та побив копа: як його покарали

Авто поліції

Чоловік під час досудового слідства провину визнав.

У Львові до 17 тисяч гривень штрафу засудили студента, який у центрі міста помочився на автомобіль поліції та влаштував бійку з копом. 

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду міста Львова. 

За даними матеріалів суду, 9 серпня 2023 року близько 22:20 студент зі Сколівського району Львівської області на вулиці Театральній у Львові підійшов до поліцейського автомобіля та помочився на нього. Коли це помітив працівник поліції, зробив чоловіку зауваження, на яке той агресивно відреагував. 

Порушник спровокував бійку з правоохоронцем, через що поліцейський отримав травми і було пошкоджено його формений одяг. 

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Матеріали суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Чоловік провину визнав та уклав угоду зі слідством. 

Галицький районний суд міста Львова визнав студента винним за ч. 2 ст. 342 КК України. Йому присудили 17 тисяч гривень штрафу. 

Нагадаємо, на Львівщині чоловік майже рік уникав мобілізації через "повітряні тривоги".

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Дата публікації
Перегляди
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