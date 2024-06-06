У центрі Львова чоловік та жінка залізли до чужої квартири, щоб кілька днів побути разом

У Львові чоловік та жінка залізли до чужої квартири та кілька днів там прожили, вживаючи алкогольні напої. За це суд оштрафував їх на 850 грн кожного.

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду міста Львова.

За даними суду, чоловік та жінка 18 травня 2024 року після 20:00 вирішили проникнути у квартиру в центрі Львова. Там парочка прожила кілька днів, розважаючись та вживаючи алкоголь. У матеріалі суду не має інформації про те, що чоловік чи жінка щось вкрали.

Парочку звинуватили у тому, що вони " незаконно проникли до житла, чим грубо порушили ст. 30 Конституції України, відповідно до якої не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи".

На суді чоловіка та жінка провину визнали та розкаялись. Суд визнав їх винними за ч.1 ст.28, ч.1 ст.162 Кримінального кодексу України та оштрафував по 850 грн кожного.

Нагадаємо, на Львівщині два хлопчики, граючись з автівкою, наїхали на свого маленького брата.

Читайте також: