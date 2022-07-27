У центрі Львова чоловік погрожував пістолетом перехожим в парку: фото

Зловмисник погрожував зброєю перехожим, які наближались до парку ім. Івана Франка.

У вівторок ввечері, 26 липня, у центрі Львова чоловік погрожував перехожим пістолетом. Патрульним вдалося знайти і затримати зловмисника.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

"Патрульні отримали виклик в парк імені Івана Франка. Наляканий заявник повідомив, що невідомий чоловік в стані алкогольного сп’яніння погрожував зброєю", - йдеться у повідомденні.

На місце миттєво прибув екіпаж патрульних. Перехожі розповіли, що чоловік погрожував фізичною розправою та зброєю перехожим, які наближались до парку.

Правоохоронці опитали очевидців інциденту і з'ясували, що зловмисник зайшов в один із під’їздів неподалік.

"Поліцейські негайно забігли у будинок і почули шум за дверима однієї із квартир. Інспектори дотримуючись заходів особистої безпеки, постукали у двері. Їх відчинив 36-річний чоловік. Львів'янин дозволив зайти поліцейським в помешкання. В кухні на столі інспектори виявили предмет, ззовні схожий на зброю", - йдеться у повідомленні.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин події.

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