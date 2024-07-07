У центрі Львова бабуся роз’їжджала на іграшковому Lamborghini і отримала штраф – відео

Бабуся під час їзди у центрі Львова на іграшковому автомобілі отримала штраф.

У Львові днями стався курйозний випадок – пенсіонерку оштрафували за їзду на іграшковому Lamborghini.

Відео очевидці опублікували у Мережі.

Зазначається, що жінка їхала у невстановленому місці. Поліція спочатку попереджала бабусю, а потім – оштрафувала її. Як розповіли у Мережі, сума становить 950 гривень.

За словами свідків, бабуся хотіла покататися на іграшковому спорткарі біля Оперного театру.

Однак правоохоронці заборонили це робити та попросили пенсіонерку заїхати на велодоріжку. Пенсіонерка не реагувала на прохання поліцейських, за що і отримала штраф.

Нагадаємо, у Львові студент 2 курсу категорично відмовився брати повістку – його засудили за ухилення від мобілізації.

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