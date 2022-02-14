У центрі Львова анонім "замінував" банк: фото, відео

Вибухових пристроїв не виявили.
Сьогодні, 14 лютого, невідома особа близько 11:00 год. повідомила службу безпеки "Укрексімбанку" про замінування приміщення.
Про це повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони.
"Фахівці обстежили приміщення "Укрексімбанку" на площі Міцкевича, 4 (Галицький район): вибухових пристроїв не виявили", йдеться у повідомленні.
Зараз правоохоронці встановлюють особу, яка надала неправдиве повідомлення.
Читайте також: