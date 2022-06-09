У центрі Львова 35-річний киянин встромив ножа у шию дівчини: відео затримання кривдника

У центрі Львова 35-річний киянин встромив ножа у шию дівчини: відео затримання кривдника

У середу, 8 червня, 35-річний киянин встромив ножа у шию 20-річній дівчині в орендованій квартирі у центрі Львова.

Замах на життя стався в одному з будинків на вулиці Івана-Франка.

Як розповіли у патрульній поліції Львівщини, до правоохоронців звернулися співмешканки потерпілої та розповіли, що 35-річний киянин вдарив ножем 20-річну дівчину в орендованій квартирі та втік.

"Зі слів заявниць, чоловік міг піти на залізничний вокзал. Орієнтування та опис 35-річного чоловіка отримали усі екіпажі. Киянина помітили на вулиці Нечуя-Левицького. Дотримуючись заходів особистої безпеки, патрульні затримали його", - йдеться у повідомленні.

В сумці чоловіка був ніж зі слідами крові, забруднений був і одяг. Виявилося, що чоловік раніше судимий за розбій та за незаконне позбавлення волі людини.

Своєї причетності до злочину він не заперечував. Його затримали, а потерпілу дівчину госпіталізували.

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