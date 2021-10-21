У центрі Львова 22-річний хлопець хотів виламати двері казино та пошкодив авто поліції (фото)

Молодик влаштував дебош в центрі Львова.
У центрі Львова 22-річний чоловік намагався виламати двері казино. Коли на місце прибула поліція охорони, то він пошкодив і їхнє авто.
Про це повідомили в Управлінні поліції охорони Львівської області.
Інцидент стався 20 жовтня на площі Міцкевича у Львові. У казино намагався потрапити 22-річний житель Львівської області. За даними поліції, хлопець хотів виламати двері. На місце події викликали поліцію. Проте чоловік поводився неадекватно: не реагував на зауваження та пошкодив службовий автомобіль.
Чоловіка затримали. Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Києві в ресторані працювало підпільне казино, яке приймало клієнтів за дзвінком.
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